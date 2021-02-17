العميد  قواسمية في زيارة عمل وتفتيش بالناحية العسكرية الثانية

قام العميد قواسمية نورالدين قائد الدرك الوطني، يومي 16 و17 فيفري بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية.

واستقبل قائد الدرك الوطني من طرف اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية.

لينتقل بعدها إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، أين قام بمعاينة وتفقد المرافق والهياكل البيداغوجية للمدرسة.

وقدمت له شروحات عن سير العملية التكوينية في مجال الشرطة القضائية ومختلف العلوم العسكرية.

اثر ذلك عقد قائد الدرك الوطني اجتماعا مع الإطارات المكوِّنة والمتربصين.

وأكد فيه على المنزلة الرفيعة التي توليها القيادة للتكوين بمختلف درجاته، كما أسدى جملة من التعليمات والتوصيات والتوجيهات.

في اليوم الثاني من الزيارة، توجه قائد الدرك الوطني إلى مركز التدريب للدرك الوطني بالنعامة.

ودعا الى ضرورة رفع القدرات العملياتية في مجال الأمن العمومي وحماية الحدود الوطنية.

وحث مع مضاعفة الجهود والتحلي باليقظة وروح المسؤولية، واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات العملياتية والجاهزية القتالية للوحدات.