العميد قواسمية نور الدين ينصّب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة

نصّب قائد الدرك الوطني، العميد قواسمية نور الدين، اليوم الأحد، العقـيد بن الصغير عبد المجيد، قائدا جهويا للدرك الوطني في قسنطينة خلفا للعقـيد دراني محمد.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان قيادة الدرك الوطني، فقد تمّت مراسم التنصيب في مقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بحضور السلطات العسكرية.

وأوضح البيان بأن قائد الدرك الوطني أبدى كامل الاستعداد لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع أفراد وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بطاعته وإعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة.

كما أسدى تعليمات وتوجيهات لقادة مختلف الوحدات بأنواعها التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، يحثهم فيها على مضاعفة الجهود للقضاء على الإجرام بشتى أنواعه.

وشدّد العميد قواسمية على “تعزيز دعائم العمل الجواري وإلزامية توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، باعتبار المواطن الشريك الحقيقي في تحقيق أمنه وصون سلامة الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

لافتا إلى ضرورة التقيّد الصارم بالقوانين والأنظمة مع التحلي بالقيّم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة.