العميد قواسمية يتفقد ويُدشن مؤسسات وهياكل جهوية للدرك الوطني بوهران

قام العميد قواسمية نور الدين، قائد الدرك الوطني، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، يومي 7 و 8 أكتوبر 2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تم استقبال العميد قواسمية، على مستوى مقر قيادة الناحية من طرف اللواء حاج لعروسي جمال ، قائد الناحية العسكرية الثانية.

وقام قائد الدرك في هذه الزيارة، بتفقد وتدشين عدد من المؤسسات والهياكل الجهوية للدرك الوطني.

كما أسدى العميد قواسمية، جملة من التوجيهات والتوصيات.

حاثا إطارات ومستخدمي الدرك الوطني على مضاعفة الجهود، في سبيل الحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد والوحدات في مستويات عالية.