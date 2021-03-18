العميد قواسمية يختتم زيارته في تبسة بالإشراف على مناورة المفرزة الخاصة للدرك

اختتم العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني اليوم الخميس، زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى وحدات القيادة الجهوية الخامسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشرف على مجريات المناورة الختامية للمخيم التدريبي لأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بجبل الطاقة (الحويجبات/تبسة).

ووقف على سير التدريبات الدورية التي تنظمها المفرزة للحفاظ على الجاهزية التامة لهذه الوحدة النخبوية لقيادة الدرك الوطني.

كما أبدى ارتياحه للمستوى العالي من الاحترافية والتحكم في تقنيات التدخل الخاص والكفاءة العالية التي اكتسبها أفرادها في أداء العمليات الخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة.