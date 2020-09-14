العميد قواسمية ينصّب العقـيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة

وأضاف البيان، أن العقيد قواسمية، أبدى “كامل الاستعداد” لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجديد، داعيا جميع أفراد المدرسة إعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة”.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، أن مراسم تنصيب العقيد دراني محمد جاء خلفا للعميد بجاوي حواس.

وأشار نفس المصدر، إلى أن العميد قواسمية قد أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات إلى إطارات المدرسة.

كما حث العقيد قواسمية على مضاعفة الجهود في سبيل الرقي بالتكوين بمختلف أوجهه.

وأكد على أهمية التكوين في إعداد طاقات بشرية ذات كفاءة قادرة على مواجهة تحديات العمل الميداني، وهذا في ظل “التقيد الصارم ” بالقوانين والأنظمة و التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة.