العميد قواسمية يُثمن المجهودات المبذولة في مجابهة الجريمة

أجرى العميد نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، زيارة عمل وتفتيش لوحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، وقف العميد عن كثب على واقع النشاط العملياتي للوحدات وكذا جاهزية الأفراد في الميدان.

كما وقف على مدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالأمن والسكينة العموميين المسطرة من طرف القيادة.

كما تمت معاينة عمل وحدات المضطلعة بمهام حفظ الأمن العمومي والسهر على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها ضمانا لسلامة المواطن وممتلكاته.

هذا وقام العميد نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني، بتدشين بعض الوحدات التي تم إنشائها مؤخرا لغرض تعزيز التغطية الأمنية عبر إقليم القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني.

وكللت الزيارة، باجتماع تقييمي مع قادة الوحدات وإطارات القيادة الجهوية أين ثمن العميد المجهودات المبذولة في مجابهة الجريمة.