تشهد الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى، في يومها الثاني عدة مواجهات من أجل تأكيد الإستفاقة وأخرى لطرد النحس.

يستقبل مولودية الجزائر إتحاد البليدة في مباراة يسعى من خلالها رفقاء اللاعب درارجة تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

مهمة تبدو في متناول عميد الأندية أمام الفريق البليدي الذي يتذيل ترتيب البطولة دون أي انتصار لحدّ الآن.

ويحاول شبيبة الساورة التدارك في ملعبه عند استقباله لضيفه دفاع تاجنانت بعد أيام قليلة من انهزامه بالمدية.

للإشارة أن نسور الصحراء لم يسجلوا أي هزيمة داخل الديار منذ جانفي 2015، ما يجعل الكفة لصالحهم في هذه المقابلة.

كما ستكون “النصرية” في مهمة لوضع حدا لسلسة التعادلات عندما تواجه فريق إتحاد بلعباس على أرضية ملعب 20 أوت 55.

لن تكون مهمة مدرب “النصرية” نبيل نغيز سهلة على الإطلاق عند مواجهة “المكرة” في ظل الغيابات التي تعاني منها تشكيلته.

برنامج مباريات اليوم:

إتحاد البليدة – مولودية الجزائر “17:00”

شبيبة الساورة – دفاع تاجنانت “18:00”

نصر حسين داي – إتحاد بلعباس “16:00”

إتحاد العاصمة – شباب بلوزداد “17:00”