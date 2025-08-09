“العميد” و”الكناري” يتعرفان على منافسيهما في دوري الأبطال

تعرف ممثلا الجزائر، في منافسة دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، على منافسيهما في الدور التمهيدي الأول.

وأسفرت القرعة التي جرت اليوم السبت، بتنزانيا، عن وقوع المولودية حامل لقب البطولة الجزائرية. في مواجهة أف سي فاسبل الليبيري.

وفي حال تأهل “العميد” الذي سيستفيد من أفضلية الاستقبال إيابا. سيلاقي في الدور التمهيدي الثاني، الفائز من مباراة كولومب سبورتيف الكاميروني وجاراف السنيغالي.

بينما سيواجه شبيبة القبائل، وصيف بطولة الموسم الماضي. نادي بيبياني غولد ستار الغاني. في الدور التمهيدي الأول.

بينما سيكون في حال تأهله في صدام عربي واعد، مرتقب أمام الاتحاد المنستيري التونسي. الذي سيُلاقي في الدور الأول ايست ان لاين من سيراليون.

يشار إلى أن لقاءات ذهاب الدوري التمهيدي الأول. ستلعب في الفترة ما بين، الـ 19 والـ 21 سبتمبر. على أن تُلعب لقاءات الإياب ما بين الـ26 والـ28 من نفس الشهر.