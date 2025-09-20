“العميد” و”الكناري” يراهنان على انطلاقة قوية

يدشن مساء اليوم السبت، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، مغامرتهما في منافسة دوري أبطال إفريقيا، بمناسبة ذهاب الدور التمهيدي الأول.

وينزل بطل الجزائر، المولودية ضيفاً ثقيلاً بملعب “صامويل كانيون دو” بمونروفيا الليبيرية. لملاقاة نادي أف سي فاسيل.، بداية من الساعة 17:00 بالتوقيت الجزائري.

بينما يلاقي وصيف الدوري، شبيبة القبائل، مُضفه غولد ستار الغاني، على أرضية ميدان ملعب “أكرا سبور ستاديوم”، انطلاقا من الساعة 15:00 بالتوقيت الجزائري.

ويدخل “العميد” الذي بلغ ربع نهائي النسخة السابقة لـ”الشامبينزليغ” مباراة اليوم أمام فاسيل، الذي لا يملك تاريخا قاريا يذكر، ولم يتوّج إلا مرة واحدة بلقب الدوري الليبيري. أهّلته للمشاركة هذا الموسم في دوري الأبطال، بنية تحقيق فوز مريح، وضمان التأهل مبكرا قبل موقعة الإياب السبت القادم بـ”علي لابوانت”.

وسيستفيد الطاقم الفني للمولودية، من جاهزية جميع اللاعبين. بمن فيهم الوافدان الجديدان زين الدين فرحات والدولي الغيني الحسن بانغورا.

ويعوّل المدرب رولاني موكوينا، على جاهزية أشباله وارتفاع معنوياتهم. بعد البداية الموفقة في البطولة المحلية، من أجل دخول دوري الأبطال بقوة، والكشف عن نوايا “العميد” مبكرا في المسابقة القارية.

بينما يسعى “الكناري” صاحب الـ 7 كؤوس إفريقية، بدوره إلى استعادة أمجاده القارية. وتحقيق أفضل انطلاقة أمام غولد ستار الغاني. تعكس نوايا الفريق في العودة بقوة للتألق على الساحة القارية. بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وبدوره يراهن الألماني، جوزيف زينباور، على الخبرة الكبيرة التي يملكها لاعبوه في الساحة الإفريقية، من أجل العودة بنتيجة ايجابية، في صورة القائد رياض بودبوز، والمدافع زين الدين بلعيد.

إلى جانب الثنائي محيوص ومرغم. الذي شارك في المنافسة القارية الموسم الماضي، رفقة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة على التوالي.