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العميد والوفاق في مجموعة واحدة من دور المجموعات “للتشامبيانزليغ”

الرياضة
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العميد والوفاق في مجموعة واحدة من دور المجموعات “للتشامبيانزليغ” مولودية الجزائر
بقلم عبد النور حواز

أوقعت قرعة دور المجموعات  لكأس رابطة أبطال إفريقيا مُمثلي الجزائر  “مولودية الجزائر”  و”وفاق سطيف” في المجموعة الثانية رفقة “تبي مازيمبي” الكونغولي و”الدفاع الحسني الجديدي” المغربي.

وستواجه مولودية الجزائر في مُباراتها الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي بملعب 05 جويلية الأولمبي.

هذا فيما يتنقل الوفاق إلى الكونغو في المُباراة الأولى لمواجهة تبي مازيمبي ويستضيف المولودية في اللقاء الثاني بملعب 08 ماي بسطيف.

وجرت القرعة أمسية اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة


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