العميد وسوسطارة في قائمة أغنى الأندية الإفريقية

وجاء فريق مولودية الجزائر في المركز 12 إفريقيا بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار أي مايُعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

هذا بينما حل الجار إتحاد العاصمة في المركز ال19 بحوالي 6 ملايين دولار أي مايُعادل 100 مليار سنتيم جزائري.

وإستند الموقع المذكور في ترتيبه على الحسابات البنكية للأندية وكذا الميزانية السنوية.

Latest #African Club #RichList. Based on club accounts & also annual budgets from reliable sources. As ever South African #PSL and the North African clubs dominate. NOTE #PyramidsFC figure is based on 400m EGP sponsor, with the politics at this club currently this may be invalid. pic.twitter.com/yUKxmkLTOC

— Finances of Football (@financesoffooty) November 14, 2018