العميد وسوسطارة في قائمة أغنى الأندية الإفريقية

تواجد ناديي مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة في ترتيب الأندية الأغنى في القارة الإفريقية حسب موقع “اFinances of footbal”.

وجاء فريق مولودية الجزائر في المركز 12 إفريقيا بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار أي مايُعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

هذا بينما حل الجار إتحاد العاصمة في المركز ال19 بحوالي 6 ملايين دولار أي مايُعادل 100 مليار سنتيم جزائري.

وإستند الموقع المذكور في ترتيبه على الحسابات البنكية للأندية وكذا الميزانية السنوية.