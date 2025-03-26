العميد يؤكد جاهزيته للخرجة القارية بانتصار أمام بارادو

حققت تشكيلة مولودية الجزائر، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، فوزا معنويا رائعا أمام نظيرتها من أتليتيك بارادو، في إطار التحضيرات للخرجة القارية التي تنتظر الفريق.

وانتهت المباراة الودية التي جرت بمركز المولودية “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة. لصالح العميد بثنائية لهدف، تداول على تسجيل كل من بانغورا وحميدي، بينما سجّل هدف “الباك” بوزياني.

يُشار إلى أن المولودية ستكون يوم الثلاثاء المقبل، الفاتح من شهر أفريل الداخل. على موعد مع استقبال أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. بملعب 5 جويلية 62، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.