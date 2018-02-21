العميد يبحث عن “الريمونتادا” للتأهل إلى الدور القادم

سيكون فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم الأربعاء على موعد مع خوض مباراة إياب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وذلك حين يستقبل نادي أوتوهو أويو الكونغولي بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويبحث أشبال المدرب الفرنسي “بيرنارد كازوني” لتحقيق فوز عريض -أكثر من هدفين- مع عدم تلقي أي هدف، من أجل تدارك خسارة الذهاب والتي إنتهت بفوز الكونغوليين بثنائية نظيفة.

وستكون مباراة اليوم تحضيرية بالنسبة لمولودية الجزائر التي ستواجه غريمها التقليدي إتحاد العاصمة بعد ثلاثة أيام في إطار الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.