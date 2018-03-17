“العميد” يتحدى “أوف فاير” لانتزاع تأشيرة التأهل 

يستقبل مولودية الجزائر، اليوم السبت نادي “مونتاين أوف فاير” النيجيري، برسم إياب الدور 16 من رابطة الأبطال بملعب 5 جويلية.

ويطمح رفقاء الحارس شاوشي، لتكرار سيناريو أتوهو الكونغولي الذي اكتسحه بتسعة أهداف كاملة، من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

ورغم الهزيمة التي مني بها في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، إلا أن “العميد” متفاؤل بقدرته على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات.

وفي المقابل يعول أشبال المدرب كازوني على “الشناوة” للحضور بقوة من أجل مساندتهم، وتشجيعهم، خاصة وانهم لم يصلوا لدور المجموعات منذ 2011.