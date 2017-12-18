“العميد” يحتفل بمرور 41 سنة على الثلاثية التاريخية

يحتفل اليوم أنصار مولودية الجزائر بالذكرى 41، على الثلاثية التاريخية التي حققها العميد في سنة 1976.

في مثل هذا اليوم تُوج “العميد” بكأس عصبة أبطال إفريقيا، على حساب حافيا كوناكري الغيني في ملعب 5 جويلية.

بعدما فاز عليه في مباراة الإياب أمام أكثر من 60 ألف متفرج، بـ 3 أهداف دون رد لتكون أول وآخر ثلاثية للعميد.

ويعتبر “العميد”، الفريق الوحيد الذي توج بالثلاثية في تاريخ تتويجاته، حيث لم يتمكن أي فريق آخر من جمع ثلاثة ألقاب في موسم واحد.

وعاد “الشناوة” عبر صفحاتهم في “الفايسبوك” إلى الجيل الجميل الذي صنع أمجاد الفريق في سنوات يرونها أنها لن تتكرر.

لقطات من نهائي عصبة أبطال إفريقيا وتتويج مولودية الجزائر: