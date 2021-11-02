“العميد” يحسم الداربي أمام شباب بلوزداد

إنتهى الداربي العاصمي الذي جمع الفريق المضيف مولودية الجزائر و الضيف شباب بلوزداد بفوز “العميد” بتسجيل ثنائية من قبل حمزة زايدي في الدقيقة الـ 15.

و سجل نفس اللاعب هدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة الـ 30.

وعرفت المباراة تسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد من قبل المهاجم مرزوقي في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

يذكر، أن المواجهة لعبت متأخرة عن الجولة الأولى من مناغفسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، دون حظور الجمهور

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