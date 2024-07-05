العميد يحلم بـ “الدوبلي” والسياربي لإنقاذ الموسم

يحتضن مساء اليوم الجمعة، ملعب 5 جويلية 62، صداما مثيرا بين مولودية الجزائر، والجار شباب بلوزداد، في نهائي كأس الجزائر لنسخة 2024.

ويدخل العميد والسياربي، النهائي المقرر بداية من الساعة 17:00. والذي يعتبر الأول من نوعه بين الفريقان بأهداف متباينة.

حيث تبحث المولودية، التي جرّدت الشباب من لقب البطولة. بعد سيطرة استمرت لـ 4 مواسم متتالية عن خطف الكأس، وتحقيق حلم “الدوبلي”.

بينما يسعى “أبناء لعقيبة” من جهتهم، عن تعويض خسارة النسخة الفارطة للسيدة الكأس. لصالح أولمبي الشلف، وأيضا الثأر رياضيا من المولودية بعد ضياع لقب البطولة، وإنقاذ موسمهم.

وإن اختلفت أهداف الفريقان، فإن الرهان يبقى مشتركا بينهما. حيث يسعى كل طرف للفوز بالكأس، والانفراد بصدارة أكثر الأندية الجزائرية تتويجا في هذه المنافسة.

ويتقاسم حاليا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر. الصدارة رفقة كل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة. بـ 8 ألقاب لكل فريق.

أما من الناحية الفنية، فإن “العميد” و”السياربي” سيدخلان غمار نهائي الطبعة الـ 57. بتعداد مكتمل في ظل غياب الإصابات من الجانبين.

للإشارة فإن معاقل الشناوة والبلوزدادية، عاشت منذ أكثر من أسبوع على وقع هذا الداربي المثير. وصنع أنصار الفريقان أجواء خيالية. في انتظار أن تكون الفرجة حاضرة فوق أرضية الميدان. وأن تكون الروح الرياضية الفائز الأكبر.