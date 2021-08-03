العميد يحي علي ولحاج قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نورالدين قواسمية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم، على مراسم تنصيب العميد يحي علي ولحاد قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نورالدين قواسمية الذي أنهِيت مهامه.

وجرت مراسم التنصيب بمقر قيادة للدرك الوطني، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني وآخرين من القيادة العامة للدرك الوطني، حتى يشغل يحي علي ولحاج الذي كان على رأس أركان الدرك منصب قائدا لسلاح الدرك الوطني، ليتم استخلافه في

منصبه السابق بالمدير العام لمعهد علم الإجرام والأدلة الجنائية سيد أحمد بورمانة.

وقد جاء قرار إنهاء مهام نورالدين قواسمية الذي عين قائدا لسلاح الدرك الوطني يوم الرابع من شهر أوت من عام 2020 و استفاد من ترقية من رتبة عميد إلى لواء من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخامس جويلية الماضي،