العميد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة تيبي مازامبي

الرياضة
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العميد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة تيبي مازامبي
بقلم كريم.تيغرمت

أجرى فريق مولودية الجزائر، آخر حصة تدريبية له صباح اليوم السبت، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، استعدادا لمواجهة تيبي مازامبي الكنغولي.

وبرمج المدرب بيرنار كازوني هذه الحصة التدريبية الخفيفة، لوضع آخر الروتوشات على تشكيلته، والخطة التي سيدخل بها مباراة اليوم.

ويسعى زملاء القائد، عبد الرحمان حشود، للخروج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة، لتعزيز حظوظهم في بلوغ الدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المباراة المرتقبة بين مولودية الجزائر، والضيف تيبي مازامبي الكنغولي، ستجرى بملعب “مصطفى تشاكر”، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.


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