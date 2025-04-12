“العميد” يدخل عالم التجارة الرقمية ويطلق متجر إلكتروني خاص بالفريق

في خطوة تجسد معنى الإحتراف الحقيقي في الكرة المحلية، أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، عن الإطلاق الرسمي للمتجر الإلكتروني “MOULOUDIA STORE”.

ليكون بوابة رقمية حديثة تربط النادي العريق بجماهيره الوفيّة في كافة ربوع الوطن.

وحسب بيان إدارة المولودية، عبر منصة “فيسبوك”، فإن هذا المتجر الإلكتروني، سيتيح لأنصار الفريق لأول مرة اقتناء أغراض رسمية خاصة بـ”العميد” وهذا تمهيدا لتدشين عدة نقاط بيع ميدانية ومتاجر رسمية سيعلن عنها النادي قريبا في إطار تعزيز الموارد المادية للفريق وتوطيد العلاقة مع الأنصار ومحبي النادي أكثر فأكثر.

وأوضح البيان أنه سيتم لاحقا، الإعلان عن العلامة التجارية للنادي وتسجيلها في حقوق الملكية الفكرية و المالية و القانونية للحفاظ على حقوق النادي.

وأوضح ذات البيان، أن هذا المتجر الإلكتروني للمولودية سيمكن من التوصيل لـ 58 ولاية وبأسعار تنافسية. كما تم ربط موقع المتجر بصفحتين رسميتين الأولى على منصة “الفايسبوك” والثانية على “الأنستاغرام”.

كما يوفر المتجر حاليا نسخة محدودة (1921 قطعة) للقميص الخاص باحتفالية كأس السوبر الرابعة. الذي يجسد تعزيز الرقم القياسي لعدد التتويجات بهذا اللقب لصالح “العميد”. في انتظار إطلاق العديد من المنتجات الأخرى الخاصة بنادي مولودية الجزائر.

رابط موقع المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي : https://mouloudia.store/