أكد كمال قاسي السعيد المدير الرياضي لمولودية الجزائر لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنّ العميد يراهن مجددا على ملعب 5 جويلية.

وأفاد قاسي السعيد: “سأجتمع اليوم بمدير ملعب 5 جويلية لدراسة إمكانية الإستقبال في المركب الأولمبي”.

وقال قاسي السعيد إنّ المولودية تأمل في الاستقبال بالملعب الاولمبي.

وكشف:“راسلنا إدارة المركب والوزارة وحتى مديرية الأمن الوطني، والكل موافق على إستقبال المولودية بملعب 5 جويلية”.

وأضاف: “المولودية تستقطب أسبوعيا 40 ألف متفرج، ومن المستحيل برمجة لقاءاتها في ملعب بولوغين”.

وأوضح: “سنجتمع مع مدير مركب 5 جويلية، وإن شاء الله سنتوصل لإتفاق، حتى نستقبل في هذا الملعب إلى نهاية الموسم”.

وإنتقد قاسي السعيد الظروف التنظيمية التي تسير بها لقاءات المحترف الأول والثاني.

وقال:”نحن في 2017 ولدينا ملاعب بمواصفات 1950، والمناصر يبقى مرغما على البقاء لمدة 12 ساعة بالمدرجات قبل اللقاء”.

وتابع :”الظروف التي يعيشها المناصر قبل إنطلاق المباريات، تدفعه لإرتكاب أعمال العنف، لذلك يجب إعادة النظر في تنظيم اللقاءات”.