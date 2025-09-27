“العميد” يرفض المفاجآت ويبحث عن تأهل بالنتيجة والأداء

يستقبل فريق مولودية الجزائر، سهرة اليوم السبت، بداية من الساعة 20:00، ممثل الكرة الليبيرية، أف سي فاسيل، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل “العميد” الذي سيكون محروما من جماهيره. بسبب العقوبة المسلطة على الفريق من طرف لجنة الانضباط التابعة للـ”كاف” منذ النسخة الماضية. اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الشهيد “علي لابوانت” بالدويرة، بنية الفوز لا غير.

وكانت المولودية، قد فرضت التعادل السلبي على فاسيل، في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، بـ”مونروفيا”، وعليه فإن الفوز بأي نتيجة اليوم. سيضع الفريق في الدور الثاني. الذي سيلاقي فيه الفائز من لقاء كولومب سبورتيف الكاميروني وجاراف السنغالي، علما أن لقاء الذهاب في الكاميرون انتهى بالتعال السلبي.

ويبقى رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، مرشحون بقوة على الورق من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مغامرتهم في أغلى المنافسات القارية.

أما من الناحية الفنية، فإن “العميد” سيدخل المباراة بتعداد مكتمل، في ظل غياب الإصابات، الأمر الذي يراهن عليه المدرب الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا. لحسم المباراة وتفادي أي مفاجأة قد تعصف بأحلام المولودية الإفريقية.

وقد تعرف مباراة اليوم، مشاركة متوسط الميدان محمد بن خماسة. لأول مرة أساسيا منذ انطلاق الموسم، فيما يتجه المدرب موكوينا، في المقابل. نحو تجديد الثقة في نفس العناصر، التي فرضت التعادل على فاسيل، في موقعة مونروفيا.