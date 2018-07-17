“العميد” يسقط بهدف قاتل على يد “مازيمبي”

تعرضت مولودية الجزائر لهزيمة قاسية، اليوم، أمام “تي بي مازيمبي” في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

وتمكن لاعبو “العميد” من الصمود في “لوبومباشي” لغاية الدقيقة 88، قبل أن تهتز شباكهم بهدف قاتل من تسجيل “إيليا”.

ورغم الهزيمة، إلا أن أشبال المدرب الفرنسي، “بيرنار كازوني” يُحافظون على آمالهم في التأهل للدور القادم من أعرق المُنافسات الإفريقية.

وتحتل “مولودية الجزائر” مؤقتا المركز الثاني في مجموعتها برصيد أربعة نقاط، في إنتظار الداربي المغاربي بين “وفاق سطيف” و”الدفاع الجديدي”.