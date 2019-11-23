“العميد” يسقط في الشلف ويمنح “الشباب” الصدارة

الرياضة
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“العميد” يسقط في الشلف ويمنح “الشباب” الصدارة مولودية الجزائر
بقلم عبد النور حواز

سقط أمسية اليوم السبت فريق مولودية الجزائر على يد مُضيفه أولمبي الشلف بملعب الشهيد “محمد بومزراق” بالشلف.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال11 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى انتهى بتفوق “لايصو” بهدفين لهدف وحيد.

سجل ثنائية المحليين “خير الدين بن عمران” في الدقيقة 20 و”فوزي بن حملة” من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بينما سجل سامي فريوي هدف العميد الوحيد في الدقيقة 62.

كما عرف اللقاء طرد لاعب الضيوف عبد الرحمن بورديم في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة انفرد شباب بلوزداد بالصدارة ب24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مولودية الجزائر قبل قمة الفريقين في الجولة القادمة.


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