العميد يسقط في “بريتوريا” ويغادر دوري الأبطال

أقصي نادي مولودية الجزائر، رسميا من منافسة دوري أبطال إفريقيا، عقب هزيمته اليوم السبت، على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات.

وكان “العميد” الذي دخل اللقاء في وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، بحاجة إلى التعادل فقط. من أجل مرافقة الهلال السوداني، إلى ربع النهائي عن المجموعة الثالثة.

إلا أن رفقاء الحارس أليكسيس قندوز، ظهروا بوجه شاحب، لا يعكس طموحات النادي القارية. وسقطوا بثنائية نظيفة، سجلها اللاعب الكولومبي المتألق. بريان ليون مونيز في الدقيقتين الـ 6 والـ 63 من عمر اللقاء.

وبهذه الهزيمة، تراجت المولودية إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيدها عند النقطة الـ 7. بينما تأهل صن داونز، بوصوله إلى النقطة الـ 9، في وصافة الترتيب.

بينما تأهل الهلال السوداني في الصدارة بـ 11 نقطة، بعد فوزه اليوم لحساب ذات الجولة بهدف من دون رد، أمام سانت ايلوا لوبوبو الكونغولي.