العميد يسقط في عين مليلة وسوسطارة تفوز على البرج بثلاثية

فاز سهرة اليوم الخميس فريق إتحاد العاصمة بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد على ضيفه أهلي برج بوعريريج بثلاثية في لقاء الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

تقدم كوامي أوبوكو لفريق سوسطارة في الدقيقة ال17 لكن النادي البرايجي عدل سريعا في الدقيقة ال19 عن طريق نوفل لعلاوي، وأضاف عبد الرحيم حمرة الهدف الثاني لإتحاد العاصمة في الدقيقة ال57 قبل أن يسجل إسماعيل بلقاسمي الهدف الثالث في الدقيقة ال78.

ومن جانب آخر إنهزم مولودية الجزائر ضد مُضيفه جمعية عين مليلة بهدفين دون رد لحساب ذات الجولة، وسجل ثنائية عين مليلة كل من عادل جعبوط وشعيب ذبيح من مخالفة مباشرة، مع طرد لاعب من كل فريق.