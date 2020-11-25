العميد يشد الرحال إلى البنين وعينه على التأهل

غادر وفد مولودية الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، أرض الوطن، متوجها إلى البنين لخوض أول مواجهة لهم من رابطة أبطال إفريقيا.

وتنقل وفد المولودية، من مركز الفندقة بعين البنيان، مباشرة إلى مطار هواري بومدين، ليغادر أرض الوطن على العاشرة صباحا، متوجها إلى عبر طائرة خاصة.

وترأس بعثة المولودية، التي ضمت 24 لاعبا، الناطق الرسمي للفريق، سيد علي عوف، مرفوقا بالمدير الرياضي بورايو، وسكريتير الفريق.

وغاب عن هذه الرحلة الحارس فريد شعال، بعد التأكد من ايجابية فحوصاته للكشف عن فيروس كورونا، والتي أجراها مع بقية التعداد.

ويسعى أشبال نبيل نغيز، لكسر نحس إفريقيا، من خلال تحقيق الفوز أمام نادي بافلز، والعودة بالتأهل من البنين.