العميد يصل تونس ومُساعد مُدرب الترجي يرد على المصاروة !

الرياضة
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العميد يصل تونس ومُساعد مُدرب الترجي يرد على المصاروة ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رحب فريق الترجي الرياضي التونسي بخصمه القادم مولودية الجزائر الذي حط الرحال أمسية اليوم الأربعاء بتونس تحسبا لمواجهة السبت.

مُساعد مُدرب الترجي التونسي “مجدي تراوي” رد على مطالب “المصاروة” الذين يُطالبون باشراك العناصر الأساسية ضد العميد.

حيث قال:”لا يتعين علينا أن نخاطر بهم حتى لا يفقدوا إمكانية اللعب في الدور ربع النهائي”.

“سنلعب بالتشكيلة المثالية، سنخوض المباراة بجدية كما كان الأمر دائمًا معنا، الترجي له تاريخ كبير في دوري أبطال أفريقيا، وسنلعب الكرة وما قد يحدث سيحدث بعد ذلك”.


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