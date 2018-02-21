العميد يضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد لهذا السبب !!

حطمت مولودية الجزائر الرقم القياسي لأثقل نتيجة يُحققها نادي جزائري في المنافسات القارية اليوم الأربعاء بفوزها بتسعة أهداف دون رد ضد أوتوهو الكونغولي.

وكان الرقم القياسي لأثقل نتيجة لنادي جزائري قاريا مُسجلا بإسم ثلاثة أندية هي شبيبة القبائل ،جيل هندسة الجزائر وإتحاد العاصمة.

حيث فاز الأول على أسنيم الموريتاني سنة 1983 ب8-1 والثاني على ترارزة الموريتاني بنفس النتيجة سنة 1981 والثالث على أسفا أنينغا البوركينابي بنفس النتيجة أيضا سنة 2004.

وللتذكير فإن قوانين الكاف تقول أنه في حال كانت النتيجة تُشير لتفوق أي نادي بأكثر من 2-0 وتوقف اللقاء يقوم الحكم بإحتساب النتيجة الميدانية.

هذا وبتأهل اليوم ضمنت المولودية وصولها لمُباراتها ال100 إفريقيا بمناسبة لقاء ذهاب الدور ال16 بلاغوس النيجيرية لتكون رابع نادي جزائري يصل لهذا الرقم.