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الرياضة

العميد يطلق وثائقيا يلخص تاريخ النادي

بقلم محمد.ل
العميد يطلق وثائقيا يلخص تاريخ النادي
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أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن اطلاقها فيلم وثائقي يروي تاريخ النادي، وشهادات تاريخية لأسماء قدمت الكثير للنادي.

وكشفت إدارة العميد، بأن الوثائقي سيتم بثه غدا الأحد، بداية من الساعة 19:21، واختارت الإدارة العاصمية هذا التوقيت تيمنا بتاريخ تأسيس عميد الأندية الجزائرية.

مشيرة إلى أن “وثائقي المولودية التاريخي” سيبث على القناة الرسمية لـ”العميد” على اليوتيوب بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الفريق.

كما أبرزت بأن العمل الذي أنتجته مؤسسة “سندباد فيلم” يضم شهادات تاريخية ونادرة لرجال قدموا الكثير لهذا الكيان.

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