“العميد” يطيح بالبيض ويحافظ على سلسلة “اللاهزيمة”

واصل فريق مولودية الجزائر، سلسلة نتائجه الايجابية في الموسم الجاري 2025-2026، بفوز صعب عاد به مساء اليوم من ملعب “زكريا المجدوب” بالبيض، استقر على هدف من دون رد، أمام المولودية المحلية.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء المتألق العربي ثابتي. في الدقيقة الـ 75 من المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من البطولة المحترفة.

وبذلك، وصل “العميد” حامل لقب البطولة في آخر نسختين. إلى الفوز السابع له على التوالي، مقابل تعادل في أول مباراة أمام الجار اتحاد العاصمة.

ليتصدر بذلك، رفقاء الحارس رمضان عبد اللطيف، الترتيب العام للبطولة برصيد 22 نقطة. بفارق نقطتين عن الوصيف مولودية وهران، مع امتلاك الفريق لـ 3 لقاءات متأخرة.

وإلى حد الآن سجل هجوم مولودية الجزائر 10 أهداف في اللقاءات الثمانية التي لعبها الفريق. بينما تلقت شباكه 3 أهداف فقط، كأفضل خط خلفي في البطولة. وهي الاحصائيات التي تجعل الفريق مرشحا بقوة للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة تواليا.

بينما ازدادت وضعية تشكيلة “الفرسان” تعقدا في الموسم الحالي، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، حصدها من 3 تعادلات و8 هزائم.

وسجل فريق مولودية البيض 5 أهداف كثاني أسوأ خط هجوم في البطولة خلف ترجي مستغانم بـ 4 أهداف، بينما تلقت شباكه 18 هدفا كأسوأ خط دفاع.