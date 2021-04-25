العميد يعود الى السكة الصحيحة.. بلوزداد تواصل الاستفاقة والشبيبة تُذل بلعباس

عاد فريق مولودية الجزائر سهرة الأحد الى السكة الصحيحة عقب الفوز ضد المُضيف أهلي برج بوعريريج بهدفين دون رد.

اللقاء المتأخر من فعاليات مرحلة الذهاب للرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم جرى بملعب 20 أوت 1955 بالبرج.

ثنائية العميد وقعها بورديم وكذا توفيق عدادي في المرحلة الثانية من المواجهة.

وبملعب 05 جويلية الأولمبي فاز شباب بلوزداد على الضيف شبيبة الساورة بهدفين لهدف سجلهما أمير سعيود وشعيب كداد للشباب وبلال مسعودي من ركلة جزاء للساورة.

شبيبة القبائل عاد بالفوز بخماسية كاملة دون رد من ملعب 24 فيفري ببلعباس ضد إتحاد بلعباس سجل منها الطبال ثلاثية بينما بصم كسيلة بوعالية ورضا بن سايح على الثنائية الآخرى.