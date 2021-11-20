العميد يعود بنقطة من غيليزان والشباب يضرب بثنائية

استكملت أمسية اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من البطولة، والتي عاد فيها العميد بنقطة من غيليزان، فيما فاز شباب بلوزداد بثنائية أمام المدية.

وفرض فريق مولودية الجزائر، التعادل السلبي، على مضيفه سريع غيليزان، لحساب هذه الجولة الرابعة.

وفي مباراة أخرة لحساب ذات الجولة، فاز شباب بلوزداد بثنائية لهدف، أمام ضيفه أولمبي المدية.

كما تمكن نادي بارادو من تحقيق فوز عريض في تنقله الذي قاده إلى مقرة، في مواجهة النجم المحلي، أين فاز بنتيجة (3-1)

كما جاءت باقي نتائج مباريات هذه الجولة على النحو التالي:

شباب بلوزداد 2-1 أولمبي المدية

س.غيليزان 0-0 مولودية الجزائر

ن.مقرة 1-3 ن.بارادو

أ.الشلف 0-0 ن.ح.داي

و.تلمسان 0-2 ش.قسنطينة

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