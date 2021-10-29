العميد يعود بنقطة من مقرة والوفاق يفرض التعادل على الشبيبة

شهدت الجولة الثانية من البطولة المحترفة، عودة العميد بنقطة من مقرة، شأنه شأن الوفاق الذي واجه الشبيبة، فيما عادة انصريو بفوز ثمين من شلغوم العيد.

وشهدت قمة هذه الجولة، والتي جمعت شبيبة القبائل، بالضيف وفاق سطيف، تنافس حاد بين الفريقين، لكن دون فعالية، لتنتهي بالتعادل السلبي.

وفي المقابل، فرض فريق مولودية الجزائر، التعادل على مضيفه نجم مقرة، فيما عاد فريق نصر حسين داي بفوز ثمين أمام هلال شلغوم العيد، بنتيجة (1-0) من إمضاء ناجي.

وجاءت نتائج هذه الجولة الثانمية من البطولة المحترفة والتي لعبت اليوم الجمعة، كاملة على النحو التالي:

شبيبة القبائل 0-0 وفاق سطيف

نجم مقرة 0-0 مولودية الجزائر

هلال شلغوم العدي 0-1 نصر حسين داي

شباب بلوزداد 1-1 شباب قسنطينة

شريع غيليزان 2-1 وداد تلمسان

اتحاد بسكرة 2-1 شبيبة الساورة

أولمبي الشلف 0-1 أولمبي المدية