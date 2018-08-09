العميد يعود للمنافسة العربية ويستهدف الفوز في الأراضي البحرينية

يسعى نادي مولودية الجزائر، لتسجيل عودة قوية في المنافسة العربية، بتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمعه اليوم الخميس، بالرفاع البحريني، لحساب الدورة الـ32.

وبعد سنوات من الغياب، يعود نادي مولودية الجزائر لأجواء المنافسة العربية، وعينه هذه المرة على التتويج باللقب، الذي ينقص خزائن الفريق.

ويطمح أشبال المدرب بيرنار كازوني، للعودة بنتيجة ايجابية من المنامة، لتسهيل مهمتهم في مباراة الإياب، لتجاوز هذا الدور، وبلوغ الدور الـ16.

من جهة أخرى، ستكون هذه المباراة، بمثابة رد الإعتبار للاعبي العميد، بعد التعثر الآخير المسجل في رابطة أبطال إفريقيا، أمام تيبي مازمبي.