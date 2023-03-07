العميد يعير لاعبا شابا إلى بطل ليتوانيا

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إعارة لاعبها الشاب عادل غانم، الناشط في فئة أقل من 21 سنة إلى نادي “فالمييرا أف سي” الليتواني.

وكشفت إدارة العميد، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن غانم، سيلتحق ببطل ليتوانيا، إلى نهاية الموسم الجاري مقابل 100 ألف أورو.

بينما ذكر ذات المصدر، وجود بند يسمح للفريق الليتواني، بشراء عقد اللاعب الشاب، مقابل 150 ألف أورو إضافية.

كما وضعت المولودية شرطا أمام فالمييرا أف سي، يتضمن استفادة الفريق من 50% من قيمة تحويل اللاعب غانم، في حال قررت إدارة النادي الليتواني بيعه مستقبلا.