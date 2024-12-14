العميد يغازل الصدارة من بوابة الهلال السوداني

يجدد سهرة اليوم السبت، فريق مولودية الجزائر، العهد مع منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حينما يستقبل بملعب 5 جويلية 62، الفريق العنيد الهلال السوداني، في قمة الجولة الـ 3 من المجموعة الأولى.

ويدخل العميد، الذي سيفتقد لدعم أنصاره، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق قاريا. المباراة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 20:00، بهدف تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

وحصد رفقاء آندي دولور، 4 نقاط في أول جولتين من أغلى المنافسات القارية، بتعادل في الكونغو، أمام تي بي مازيمبي، وفوز رائع داخل الديار أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

بينما جمع الهلال، 6 نقاط كاملة، بانتصارين أولهما خارج قواعده أمام يونغ أفريكانز. والثاني بملعبه أمام تي بي مازيمبي، وهو ما يوحي بأن مباراة اليوم ستكون مثيرة.

وإلى جانب غياب “الشناوة” فإن المولودية، ستكون محرومة، في لقاء سهرة اليوم من خدمات الثنائي الايفواري، محمد زوغرانا وكيبري جونيور، بداعي الإصابة.

ولن تكون مهمة العميد، سهلة أمام منافس عنيد، أكد نواياه القارية مبكرا. إلى جانب نتائج القوية في الدوري الموريتاني، أين يشارك استثنائيا، بسبب الحرب في السودان. بـ 6 انتصارات وتعادلين في أول 8 لقاءات.