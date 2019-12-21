“العميد” يفوز في قسنطينة ويضغط على “السياربي”

تغلب أمسية اليوم السبت فريق مولودية الجزائر على مُضيفه شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وذلك بثلاثية لهدفين في الجولة 15 والآخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ثلاثية العميد وقعها “هشام نقاش” في الدقيقة 33 و”سامي فريوي” من ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و77.

بينما وقع ثنائية السياسي كل من محمد الامين عبيد في الدقيقة 5 وأبو سفيان بالغ في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة وصلت المولودية للنقطة 27 في المركز الثاني خلف المتصدر شباب بلوزداد ب29 نقطة.

ويملك الفريق العاصمي مباراة مؤجلة ضد وفاق سطيف بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وبملعب محمد بومزراق تعادل سلبيا الفريق المحلي جمعية أولمبي الشلف ضد الضيف أهلي برج بوعريريج.