العميد يقرر فسخ عقد لاعبه

فسخ اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عقد مهاجمه الكاميروني “روني” المعار الى جمعية عين مليلة حتى نهاية الموسم.

قرار الإدارة العاصمية يأتي بسبب تدني مستوى اللاعب وكذا عجزه عن التأقلم مع أجواء الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

هذا كما قرر عبد الناصر ألماس فسخ عقد اللاعب من جانب واحد بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها النادي العاصمي في ظل توقف البطولة بعد تفشي فيروس كورونا.

وكان العميد قد أعار روني للاصام في الميركاتو الشتوي مع التكفل بتسديد رواتبه الشهرية حتى نهاية الموسم بسبب رفض المهاجم الكاميروني فسخ عقده بالتراضي.