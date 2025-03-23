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الرياضة

العميد يلاقي بارادو وديا تحضيرا لمواجهة أورلاندو

بقلم محمد لمين صحراوي
العميد يلاقي بارادو وديا تحضيرا لمواجهة أورلاندو
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قررت إدارة مولودية الجزائر، بالتشاور مع المدرب خالد بن يحيى، برمجة مباراة ودية، أمام الجار أتليتيك بارادو، في إطار تحضيرات العميد، لخرجته القارية، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويرتقب أن تستقبل المولودية، العملاق الجنوب إفريقي، يوم الثلاثاء الفاتح من شهر أفريل الداخل، ضمن ذهاب ربع نهائي منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت إدارة أتليتيك بارادو، في بيان اليوم الأحد. بأن فريقها سيلاقي مولودية الجزائر، وديا بعد غدٍ الثلاثاء، في مركز تدريبات العميد، “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة.

للإشارة فإن ودية “الباك” ستكون الثالثة. لأشبال المدرب التونسي، خالد بن يحيى. في فترة التوقف الدولي الحالي، بعدما واجهوا شبيبة الشراقة في مناسبتين، وفازت بـ (6-3) و(6-2).

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رابط دائم : https://nhar.tv/tfQPe
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