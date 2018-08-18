العميد يلعب آخر حظوظه في الجديدة المغربية

يلعب فريق مولودية الجزائر آخر حظوظه أمسية اليوم السبت عندما يواجه فريق الدفاع الحسني الجديدي بملعب “بن أحمد العبدي” في إطار مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى عميد الأندية الجزائرية للإستثمارفي فترة الفراغ التي يمر بها النادي المغربي عقب سلسلة من النتائج السلبية التي يسجلها الدفاع الجديدي.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب الفرنسي بيرنارد كازوني الذي تلقى العديد من الإنتقادات بعد تعثره في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس أمام نادي بارادو.

أشبال المدرب «برنارد كازوني» سيدخلون اللقاء بنية الفوز والبحث عن الاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل، قبل اللقاء الجولة السادسة والأخيرة الحاسم في الكلاسيكو ضد نادي وفاق سطيف منافس العميد المباشر على ورقة التأهل إلى الدور المقبل من رابطة الأبطال الإفريقية.

وكان فريق وفاق سطيف قد تعثر في مباراة الأمس أمام تي بي مازامبي الكونغولي بملعب الثامن ماي بسطيف، حيث ستكون مباراة العيد والوفاق بملعب 5 جويلية بمثابة النهائي من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.