العميد ينهزم في الساورة والشباب يعود بنقطة ثمينة من المدية

انهزم فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء أمام شبيبة الساورة في حين حقق شباب بلوزداد تعادل ثمين أمام أولمبي المدية.

وانتهت المباراة التي جمعت مولودية الجزائر، بشبيبة الساورة، على ملعب هذا الأخير، لحساب اللقاء المتأخر عن الجولة السادسة، بنيتجة 1-0، لصالح شبيبة الساورة.

وفي المباراة المتأخرة الثانية، عن الجولة الخامسة، فرض شباب بلوزداد، التعادل السلبي (0-0)، على مضيفه أولمبي المدية.

وبهذا يكون فريق مولودية الجزائر قد سجل الهزيمة الثانية له هذا الموسم، فيما يواصل شباب بلوزداد مشواره في البطولة دون تسجيله لأي هزيمة.