العميد ينهي تربص تلمسان بنجاح ويعود إلى العاصمة

يعود فريق مولودية الجزائر، اليوم السبت إلى الجزائر العاصمة، قادما من تلمسان، بعد انهاء تربصه الشتوي الذي دام ثمانية أيام.

وخاض أشبال المدرب عادل عمروش، خلال تربص تلمسان 13 حصة تدريبية، تخللتها مبارتين وديتين عاد الفوز فيهما للمولودية.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن الفريق وقبل عوته للعاصمة، احتفل بنجاح تربصه الشتوي، بحضور كل لاعبيي الفريق والطاقم الفني.

كما استغلت إدارة المولودية هذه المناسبة، لتكريم كل من المدرب السابق للفريق فؤاد بوعلي، والمهاجم السابق الحاج بوقاش.

يذكر أن وفد مولودية الجزائر، عاد من مدينة تلمسان إلى الجزائر العاصمة، عبر رحلة جوية، انطلقت صباح اليوم السبت.