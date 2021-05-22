العميد ينهي شوطه الأول أمام الوداد بالتعادل السلبي

أنهى فريق مولودية الجزائر، الشوط الأول من مباراته أمام الوداد البيضاوي، ضمن اياب ربع نهائي رابطة الأبطال بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول من هذه المواجهة، سيطرة كبيرة لأصحاب الأرض، أين تحكم الوداد بالكرة، وشكل خطورة كبيرة على دفاع المولودية في العددي من المناسبات.

وفي المقابل، حاول أشبال المدرب نبيل نغيز، الرد عبر بعض المحازلات المحتشمة، عن طريق كل من فريوي، وبلخير، لكن دون نتيجة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين لحساب ذات الدور، والتي لعبت في الجزائر، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.