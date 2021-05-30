العميد يواصل السقوط وشبيبة القبائل تعود بنقطة ثمينة من عين مليلة

الرياضة
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العميد يواصل السقوط وشبيبة القبائل تعود بنقطة ثمينة من عين مليلة مولودية الجزائر
بقلم حواز عبد النور

لُعبت أمسية اليوم الأحد الجولة ال24 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى وشهدت العديد من النتائج المثيرة على غرار تحقيق فريق أهلي برج بوعريريج الفوز الثاني هذا الموسم في البطولة وذلك ضد الضيف أتلتيك بارادو هذا كما فاز شباب بلوزداد على أولمبي المدية بثنائية اضافة الى تعادل مولودية الجزائر ضد الضيف سريع غليزان.

نتائج المباريات:

وفاق سطيف 3-2 نصر حسين داي.

أهلي برج بوعريريج 3-2 أتلتيك بارادو.

شباب بلوزداد 2-0 أولمبي المدية.

إتحاد العاصمة 0-0 شباب قسنطينة.

مولودية وهران 1-1 إتحاد بلعباس.

شبيبة الساورة 1-0 نجم مقرة.

إتحاد بسكرة 2-0 وداد تلمسان.

أولمبي الشلف 1-0 شبيبة سكيكدة.

مولودية الجزائر 2-2 سريع غليزان.

جمعية عين مليلة 1-1 شبيبة القبائل.


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