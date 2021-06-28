العميد يُطيح بالمُتصدر وفاق سطيف بريمونتادا مجنونة !

أطاح منذ قليل فريق مولودية الجزائر بالمُتصدر وفاق سطيف في مُباراة مجنونة لحساب الجولة ال27 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي انتهت بثلاثية مُقابل هدفين لصالح العميد، بعد أن كان الوفاق السطايفي مُتفوقا في النتيجة بهدفين دون رد، ثلاثية المولودية سجلها نبيل لعمارة، عبد الرحمن حشود وكذا جوزيف إيسو في الدقائق ال38 وال68 وال87 في حين سجل محمد أمين عمورة ثنائية الوفاق في الدقيقتين ال17 وال27.

اللقاء الذي شهد ريمونتادا رائعة للعميد سمح لزملاء بلخير بالوصول للنقطة ال45 في المركز الخامس وبفارق 5 نقاط عن صاحب الوصافة شباب بلوزداد، هذا كما عرف اللقاء تسجيل عبر الرحمن حشود لهدفه ال100 في مسيرته الكروية، حيث وبعد توقيعه الهدف الثاني كشف عن قميص داخلي كتب عليه:”حشود.. 100 هدف.. شكرا العميد وفاق سطيف أهلي برج بوعريريج وفريق العطاف”.