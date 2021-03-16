العميد يُكرر فوزه على تاونغيث ويقترب من التأهل

كرر سهرة اليوم الثلاثاء فريق مولودية الجزائر فوزه على نادي تاونغيث السنغالي ليقترب من التأهل للدور ربع النهائي من مُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات الذي جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي انتهى بفوز العميد بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب مهدي بن علجية بتسديدة من داخل منطقة العمليات في الدقيقة ال25.

وبهذا الفوز وصل العميد للنقطة الثامنة في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر ب10 نقاط كاملة.

في المواجهة الثانية من ذات المجموعة سقط الزمالك المصري ضد ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد.

وبقي الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط فيما يحتل تاونغيث السنغالي المركز الآخير بنقطة واحدة.

وسيحتاج أشبال المدرب عبد القادر عمراني لنقطة واحدة فقط من المباراتين القادمتين لضمان التأهل بشكل رسمي.