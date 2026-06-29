“العميد” يُنهي مهام المدير الفني سليم مناد

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، مساء أمس الأحد، رسميا عن نهاية مهام المدير الفني للنادي، سليم مناد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وكانت إدارة “العميد” قد عينت سليم مناد، منتصف جويلية 2025. مديرا فنيا مكلفا بالفئات الشبانية للفريق، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

غير أن النتائج المخيبة التي حققها شبان المولودية، دفع بالإدارة بقيادة الرئيس حكيم حاج رجم، لانهاء ارتباطها بسليم مناد.

وزادت فضيحة تشكيلة أقل من 16 سنة، وخسارتها على البساط لمواجهة نظيرتها من وفاق سطيف. في دورة اللقب الوطني، بسبب إغفال رسالة عبر البريد الالكتروني، بخصوص تغيير توقيت اللقاء، الطين بلة.

وفي بيان نشرته إدارة المولودية، تقدمت بجزيل الشكر إلى سليم مناد. على كل ما قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

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