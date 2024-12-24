العميد يتعرف على موعد وملعب مواجهة الهلال السوداني

تعرف فريق مولودية الجزائر، عن موعد ومكان إقامة لقاءها أمام المُضيف نادي الهلال السوداني، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الفريق السوداني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على “فيسبوك” برنامج لقاءات العودة الخاصة به في منافسة “الشامبينز ليغ”، وفي مقدمها اللقاء القادم أمام المولودية.

حيث أكد الهلال، بأنه سيستقبل العميد، يوم الأحد الـ 5 من شهر جانفي 2025. وذلك، بملعب “الشيخ ولد بيديا” بالعاصمة الموريتانية “نواكشوط، بداية من الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

للإشارة فإن الفريق السوداني. الذي يلعب هذا الموسم في البطولة المورتانية استثنائيا، كان يفكر في تغيير ملعب استقبال المولودية ونقل المباراة إلى ليبيا.

في حين تضاربت الآراء في وقت سابق أيضا، بخصوص موعد إقامة اللقاء. حيث تحدثت تقارير عن لعبه يوم الـ 3 جانفي وأخرى في الـ 4 من ذات الشهر. قبل أن يقطع الفريق السوداني، الشك باليقين، ويؤكد إقامته يوم الـ 5 جانفي.

وتتواجد المولودية في وصافة ترتيب المجموعة الأولى بـ 4 نقاط من تعادل وانتصار وهزيمة، مقابل 9 نقاط للهلال بـ 3 انتصارات، فيما يحتل تي بي مازيمبي الكونغولي، المركز الثالث بنقطتين، وعلى بعد خطوة من صاحب المركز الأخير، يونغ أفريكانز التنزاني.