العنصرية اتجاه بلايلي.. بريست يشرع في أول خطوات التحقيق

قال فريق بريست الفرنسي الذي ينشط له الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أنه يعمل على محاولة التعرّف على الأنصار الذي تهجّموا على إبن وهران بعبارات عنصرية.

وحسب ما اورده في البيان. أكّد أن المسؤولين عن بريست تواصلوا مع المسؤولين عن نادي ريمس. وشرعوا في عملية البحث عن طريق التدقيق في بعض الفيديوهات وصور ومقاطع من شهادة الأنصار.

كما ردّ ذات البيان. وقال إن ثبت فعلا العمل اللفظي الإجرامي. فإنّها ندّدت بخطورة بعض الجماهير من ريمس. مؤكدة ان العمل لا يمت بصلة لما تهدف إليه كرة القدم.

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بريست يفتح تحقيقا في الهتافات العنصرية التي تعرض لها بلايلي

قررت إدارة نادي بريست. فتح تحقيق في قضية الهتافات العنصرية التي تعرض لها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مواجهة ريمس.

وكشف موقع “أورو سبور” الفرنسي. تصريحات مدير الرياضي لنادي بريست، غريغوري لورانزي، الذي قال في هذا الخصوص.

“لقد سمعنا بهذه الهتافات العنصرية. لكن لن نرد على الفور، سنجري تحقيق مع إدارة ريمس، لتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها”.

يذكر أن يوسف بلايلي، تعرض أمس الأحد، خلال استبداله في الدقيقة الـ70، لهتافات عنصرية من أنصار نادي ريمس.

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